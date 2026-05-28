به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۱۱۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، علی اکبر آکو در دور نخست با نتیجه ۱ بر ۱ از سد شوخجاخون ایلخاموف از ازبکستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۱ رودرا نیمهان از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. آکو در دیدار فینال با نتیجه ۸ بر ۱ آریستان تمرگالی از قزاقستان را شکست داد و صاحب نشان طلا شد.