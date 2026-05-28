مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از آمادهسازی ۶ هزار بسته گوشت گرم یک کیلویی به ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان برای توزیع میان خانوادههای نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ناصر ظاهری، مدیرکل کمیته امداد استان قزوین، اعلام کرد : حدود ۶ هزار بسته گوشت گرم، هر کدام به وزن یک کیلوگرم، به ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان بستهبندی شده است.
وی با تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و موازین اسلامی در بستهبندی این بستهها، توضیح داد: این بستههای حمایتی به زودی در سراسر استان توزیع خواهند شد.
ظاهری گفت: اولویت در توزیع این بستههای گوشت با خانوادههای نیازمند شناسایی شده از جمله خانوادههای دارای بیماریهای خاص، خانوادههای با بیماریهای سخت درمان، ساکنان مناطق محروم و خانوادههای پرجمعیت است.