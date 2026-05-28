به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ناصر ظاهری، مدیرکل کمیته امداد استان قزوین، اعلام کرد : حدود ۶ هزار بسته گوشت گرم، هر کدام به وزن یک کیلوگرم، به ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان بسته‌بندی شده است.

وی با تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و موازین اسلامی در بسته‌بندی این بسته‌ها، توضیح داد: این بسته‌های حمایتی به زودی در سراسر استان توزیع خواهند شد.

ظاهری گفت: اولویت در توزیع این بسته‌های گوشت با خانواده‌های نیازمند شناسایی شده از جمله خانواده‌های دارای بیماری‌های خاص، خانواده‌های با بیماری‌های سخت درمان، ساکنان مناطق محروم و خانواده‌های پرجمعیت است.