پخش زنده
امروز: -
در پی رایزنی مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خودمختارنخجوان، تردد کامیونها ازگمرک صنم بلاغی پلدشت به روزانه ۱۷۰ دستگاه خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی رایزنی مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خودمختارنخجوان، تردد کامیونها ازگمرک صنم بلاغی به روزانه ۱۷۰ دستگاه خواهد رسید.
مدتی است که توقف بیش از اندازه کامیونهای ترانزیتی و صادراتی در گمرک صنم بلاغی به معضلی برای رانندگان تبدیل شده است بطوری که رانندگان کامیونها اظهار میکنند برای خروج از مرز ۱۰ تا ۱۵ روز باید در پشت مرز معطل بمانند.
عزیز منصوری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خود مختار نخجوان گفت: در خصوص تسهیل روند تردد کامیونها با آقای انور زینال اوف مدیر گمرک شاه تختی جمهوری خود مختار نخجوان و آقای جیحون جلیل اوف نماینده رئیس جمهور آذربایجان در نخجوان رایزنی شده است و برای کاهش زمان انتظار کامیونها در پایانه مرزی ابراز آمادگی کردهاند.
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت نیزگفت: برای رفع این مشکل در دیدارمسئولان مرزی دو طرف مقرر شد که خروجی کامیونها روزانه از ۱۳۰ کامیون به ۱۷۰ الی ۱۸۰ کامیون افزایش یابد و از سوی دیگر تلاش میشود با تسریع و تسهیل در روند امور گمرکی، خروجی کامیونها افزایش یابد.
بنا به گفته کارشناسان گمرکی شبانه روزی کردن فعالیت این گمرک میتواند مشکل توقف بیش از اندازه کامیونها را حل نماید
میزان مبادلات تجاری در گمرک صنم بلاغی شهرستان پلدشت سالانه به بیش ۶ میلیارد دلار میرسد و این گمرک نقش مهمی درانتقال سریع کالاهای صادراتی و ترانزیتی به کشورهای آسیای میانه و منطقه قفقاز دارد.