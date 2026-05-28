متهم به قتل در تربت جام، پس از دستگیری در باخرز، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی باخرز گفت: یک مرد جوان ۳۴ ساله که مرتکب قتل مادر همسرش در شهرستان تربت‌ جام شده بود، تحت تعقیب مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ حمید زارع‌ شورابی افزود: این متهم با اقدامات فنی، تخصصی و ردزنی پلیس در باخرز شناسایی و دستگیر شد و در تحقیقات اولیه، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی ادامه داد: این متهم فراری پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

زارع‌ شورابی با بیان اینکه حفظ آرامش و تسلط بر خود یک اصل ضروری در تنش‌ های احتمالی شخصی و خانوادگی است، خاطرنشان کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس در هر شرایطی وجود دارد و اخلال در نظم و امنیت عمومی از خطوط قرمز فراجا است.