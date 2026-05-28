معاون شورای عالی امنیت ملی گفت: تنگه هرمز نمیتواند منشاء ناامنی برای جمهوری اسلامی به عنوان کشور ساحلی گردد و قدرتهایی که از این گذرگاه علیه امنیت کشور ساحلی استفاده کردهاند باید پاسخگو باشند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، علی باقریکنی معاون شورای عالی امنیت ملی، در چهاردهمین اجلاس بینالمللی مقامات عالی امنیتی جهان در مسکو گفت: تنگه هرمز نمیتواند منشاء ناامنی برای جمهوری اسلامی به عنوان کشور ساحلی گردد و قدرتهایی که از این گذرگاه علیه امنیت کشور ساحلی استفاده کردهاند باید پاسخگو باشند.
معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان افزود: بدون تردید عقربهی زمان به عقب برنمیگردد و ملّتها و سرزمینهای منطقه، دیگر سپر پایگاههای آمریکایی نخواهند بود.
وی گفت: امروز غرب آسیا و بویژه منطقه خلیج فارس، نیازمند یک «معادله جدید امنیتی» است، که بتواند ریشههای این بحران را بخشکاند و از بازتولید جنگ و بیثباتی جلوگیری کند.
علی باقریکنی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که با تقویت همکاریها و توجه همزمان به امنیت و توسعه، میتوان منافع مشروع همه کشورها را تأمین و نظمی جدید و عادلانه را پیریزی کرد که مبتنی بر اصول امنیت درونزا، تقسیمناپذیر، و فارغ از نیروهای غیربومی و فرامنطقهای باشد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران پیرو دکترین امام خامنهای شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر سه اصل «وحدت، استقلال، و مقاومت» به دنبال ایجاد نظمی عادلانه است که هژمونی و سلطهطلبی را نفی میکند و اعتماد و همکاری را تقویت میکند.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در مسیر ایجاد چنین نظمی، با همه کشورهای مسئولیتپذیر منطقه، وارد گفتوگویی سازنده و همکاری پایدار شود.