به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، کاروان پیاده مشتاقان زیارت مرقد امام راحل از استان برای شرکت در آیین بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و تجدید بیعت دوباره با آرمانهای والای امام وشهدا در دفاع از وطن راهی مرقد امام شدند.
دلدادگان ولایت و پیروان خط امام و رهبری مثل هرسال، امسال هم برای شرکت در آیین بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) در قالب کاروان پیاده راهی مرقد مطهر امام راحل شدند.