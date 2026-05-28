به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، امیررضا مهری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی هانامانت کمپاناوار از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ حسن گاسانوف از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. مهری در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ از سد جانگ یئون نا از کره جنوبی گذشت و صاحب مدال طلا شد.