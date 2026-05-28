معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: با سرمایه پایه صندوق پژوهش و فناور کهگیلویه و بویراحمد امکان ورود جدی به طرح‌های سرمایه‌گذاری نیست.

لزوم افزایش پایه سهام صندوق پژوهش و فناوری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمدنبی شهیکی پنجشنبه ۷ خرداد در سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن بازدید از زیرساخت‌های فناوری پارک علم و فناوری، در نشستی با استاندار این استان گفت: دانشگاه‌ها باید در زمینه تربیت دانشجویان با مهارت‌های مورد نیاز شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بازنگری و برنامه‌ریزی جدی انجام دهند.

وی ادامه داد: بیش از ۶ هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان تحصیل می‌کنند، اما سبد مهارتی بسیاری از آنان متناسب با نیاز‌های پارک علم و فناوری این استان نیست.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: فعالسازی مرکز رشد دانشگاه و ایجاد چند خوشه تخصصی کسب‌وکار پیگیری شود تا ورودی شرکت‌های فناور به پارک علم و فناوری افزایش یافته و جریان جدیدی در حوزه فناوری استان شکل بگیرد.

شهیکی اظهار کرد: در استان‌هایی که صنعت پیشرو و بزرگ وجود ندارد، نزدیکی پارک علم و فناوری به دانشگاه اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و اگر این پیوند شکل نگیرد، توسعه فناوری با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه به وضعیت صندوق پژوهش و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: سرمایه پایه این صندوق بسیار پایین است و در شرایط فعلی امکان ورود جدی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ندارد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری افزود: توسعه پارک‌های علم و فناوری تنها با منابع دولتی امکان‌پذیر نیست و باید بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد میدان شود.

شهیکی از برنامه‌ریزی برای احداث برج فناوری در استان خبر داد و گفت: با همکاری وزارت علوم، صندوق نوآوری و بخش خصوصی، مدل مشترکی برای ایجاد برج‌های فناوری در کشور در حال اجراست و استان‌ها براساس ظرفیت و میزان تقاضا در این طرح مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: در بازدید از مجموعه‌های فناور استان به‌ویژه در حوزه گیاهان دارویی، ظرفیت‌های خوبی مشاهده شد که نیازمند تکمیل زنجیره تولید، تأمین تجهیزات و حضور منتور‌های صنعتی برای تجاری‌سازی محصولات هستند.

یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به رشد ۴۵ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان استان از ۱۸ به ۲۶ شرکت و افزایش ۱۱۷ درصدی هسته‌های فناور از ۱۶۰ به بیش از ۳۵۰ هسته، افزود: مشکل اصلی ما فقدان فضای مناسب برای پارک علم و فناوری است و سوله‌ای که هم‌اکنون به صورت موقت ۴۰ شرکت در آن مستقر هستند، متعلق به استانداری است.

وی ادامه داد: دانشگاه یاسوج تنها ۳۰ هکتار وسعت دارد، در حالی که دانشگاه‌های کشور کمتر از ۲۰۰ هکتار وسعت ندارند و برای توسعه دانشگاه و پارک علم و فناوری در واگذاری زمین محدودیت جدی وجود دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از توافق با دانشگاه آزاد برای اضافه شدن ۱۶ هکتار زمین با ۱۲ هزار متر مربع زیربنا در کنار پارک علم و فناوری خبر داد و گفت: رئیس دانشگاه آزاد نیز با واگذاری این مجموعه به بخش دولتی برای ایجاد پارک علم و فناوری موافقت کرده و مقرر شد در جلسه‌ای مشترک، مصوبات نهایی جمع‌بندی شود.