به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون برنامه‌ ریزی و توسعه فرمانداری نیشابور گفت: راه‌ اندازی قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار با دستور استاندار و پیگیری فرماندار، نشان‌ دهنده عزم جدی برای ساماندهی معیشت مردم است. در این مسیر، همه دستگاه‌ های اجرایی از جمله اداره ثبت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و همچنین گروه‌ های مردمی و بسیج، همکاری شبانه‌ روزی دارند.

اکرم مؤمن‌ نژاد افزود: بازرسی‌ های روزانه و گشت‌ های بعد از ظهر در بازار نشان می‌ دهد که اگر مدیری از منیت خود بگذرد و نظارت درستی بر کیفیت کالاها داشته باشد، می‌ تواند گوشه‌ ای از فلسفه قربانی‌ کردن خواسته‌ های شخصی را درک کند. این همان وجدان کاری است که در شرایط تورم، آرامش و آبرومندی را برای مردم به ارمغان می‌ آورد.

وی تاکید کرد: از نانوایان منصف و همه کسبه‌ ای که با امانتداری کار می‌ کنند، قدردانی می‌ کنیم. مردم خود شاهد هستند که وقتی یک واحد صنفی تخلف می‌ کند، بازرسی صورت می‌ گیرد و در مقابل، وقتی نانوایی نان باکیفیت و «چرب‌ وزنی» ارائه می‌ دهد، مردم خواستار تشویق او می‌ شوند. از همه مسئولان و فعالان بخش خصوصی می‌ خواهیم با گذشت از منیت شخصی، همدلی کنند تا از این شرایط سخت با سلامت و سربلندی عبور کنیم.