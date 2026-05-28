قرارگاه اقتصادی استان روزانه قیمت‌ها را رصد و کنترل می‌کند

مدیریت بازار، اولویت قرارگاه جنگ اقتصادی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان امروز با دستور کار‌های مختلف برای مدیریت بازار برگزار شد.

‌مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه از مهار نشدن فضای روانی بازار انتقاد کرد و گفت: در کنار اقدامات بلند مدت باید مدیریت بازار اولویت باشد و سامانه و بستر مناسب برای گزارش تخلف‌ها از سوی مردم راه اندازی شود.

‌رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر ضرورت برخورد با اخلالگران بزرگ تاکید کرد و گفت: باید با متخلفان در سطح تامین برخورد شود.

حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی افزود‌: واگذاری قیمت‌ها به بازار در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و قیمت گذاری دستوری در حوزه اقتصاد به ویژه در زمان جنگ باید مصوب شود.

‌مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در این نشست گفت: قرارگاه اقتصادی استان روزانه قیمت‌ها را رصد و کنترل می‌کند و در موارد که موضوع استانی نیست در سطح ملی پیگیری می‌کنیم.

‌مدیران اقتصادی استان امروز موضوع خسارت‌هایی که در جنگ به اموال مردم و زیرساخت‌های اقتصادی وارد شده بود را در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری کردند.