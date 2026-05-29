به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران انتظامی تالش در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در انباری در شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار داده و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازدید و بازرسی از این انبار ۶۶ تن و ۴۰۰ کیلوگرم برنج احتکاری از این مکان کشف شد.

متهم ۳۷ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کارشناسان ارزش مالی برنج کشف شده را ۳۳۲ میلیارد ریال برآورد کردند.