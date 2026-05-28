وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان زنجان، پس از بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، با حضور در دانشگاه زنجان از طرح ها و بخش‌های مختلف این دانشگاه بازدید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در ابتدای حضور خود در دانشگاه زنجان با حضور بر مزار شهدای گمنام دانشگاه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

سیمایی صراف سپس از ساختمان در حال احداث درمانگاه دانشگاه و روند ساخت خوابگاه متأهلین بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و مسائل مرتبط با تکمیل این طرح‌ها قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه زنجان، از واحدها، هسته‌های فناور و شرکت‌های مستقر در این مجموعه بازدید و با فناوران، نوآوران و فعالان زیست‌بوم فناوری دانشگاه گفت‌و‌گو کرد. در این بازدید، مدیران و فعالان شرکت‌های فناور گزارشی از فعالیت‌ها، محصولات، دستاورد‌ها و چالش‌های پیش‌روی خود ارائه کردند.

سیمایی صراف در ادامه از مرکز رشد دانشگاه نیز بازدید کرد و در گفت‌و‌گو با فعالان نوآوری و صاحبان ایده، در جریان ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و مسائل مرتبط با توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناورانه قرار گرفت.

بازدید از کتابخانه مرکزی دانشگاه و گفت‌و‌گو با دانشجویان از دیگر برنامه‌های وزیر علوم در دانشگاه زنجان بود. در این دیدار، دانشجویان مسائل، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با وزیر علوم در میان گذاشتند.



