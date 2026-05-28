معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به آذربایجان شرقی از روند ساخت بیمارستان فوق‌تخصصی ۱۶۰ تختخوابی بناب بازدید کرد و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تکمیل سریع‌تر این طرح درمانی تأکید داشت.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان فوق‌تخصصی ۱۶۰ تختخوابی بناب در آذربایجان شرقی بازدید کرد.

علی نوذرپور در این بازدید، بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برای تسریع در تکمیل این طرح تأکید کرد.

به گفته مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، این بیمارستان در زمینی به مساحت ۵۵ هزار مترمربع احداث می‌شود.

نوذرپور افزود: ساختمان اصلی طرح ۱۶ هزار مترمربع زیربنا دارد و در قالب دو بلوک ۵ طبقه در حال اجراست و ساختمان‌های جنبی شامل موتورخانه، پست برق، منبع آب، اتاق اکسیژن‌ساز و مرکز امحاء زباله‌ها پیش‌بینی شده است.

این مجموعه درمانی با پیشرفت فیزیکی ۹ درصدی و ۳۴ درصد پیشرفت در بخش اسکلت، در مراحل ابتدایی اجرای سازه قرار دارد.

نوذرپور خواستار برگزاری نشست‌های هماهنگی برای رفع مشکل تأمین برق و چالش‌های مالی ناشی از تورم مصالح شد.

وی گفت: بیمارستان‌ها زیرساخت‌های حیاتی و پناه مردم در زمان بحران‌های درمانی هستند.

بیمارستان بناب با تکمیل و بهره‌برداری، نقش مهمی در تقویت شبکه درمانی استان خواهد داشت.

سازمان مجری نیز اعلام کرد با تمام توان برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح اقدام می‌کند.