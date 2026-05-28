\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u00ab\u062c\u0639\u0641\u0631\u0642\u0644\u06cc \u0628\u0634\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f.\n\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0648 \u062e\u0627\u06a9\u0633\u067e\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0648\u0647 \u0635\u0628\u0631\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u0647\u0641\u062a\u0645 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f6 \u200c\u0648 \u06f4\u06f5 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0641 \u0622\u0628\u0627\u062f \u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.