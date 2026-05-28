مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: به تدریج از بعد از ظهر فردا با شمالی شدن جریانات، شرایط برای وزش باد شمالی و همچنین روند افزایش ابر، کاهش دما در استان فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمد دادرس گفت : نقشههای هواشناسی نشاندهنده استقرار جریانات غالبا پایدار و فعالیت جریانات جنوبی به صورت وزش باد گرم و افزایش دما تا ظهر جمعه در منطقه است.
وی افزود: به تدریج از بعد از ظهر جمعه با شمالی شدن جریانات، شرایط برای وزش باد شمالی و همچنین روند افزایش ابر، کاهش دما و در بعضی ساعات بارندگی و احتمال تگرگ تا شنبه در استان فراهم میشود.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت : یکشنبه تا سه شنبه، ضمن کاهش ناپایداری، افزایش نسبی دما و در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.