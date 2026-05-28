بنیاد خیریه «آبشار عاطفهها» در آستانه عید سعید قربان، با اجرای پویشی خیرخواهانه، ۱۲۰ بسته معیشتی و گوشت قربانی را میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بنیاد خیریه «آبشار عاطفهها» در آستانه عید سعید قربان، با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و ترویج فرهنگ نوعدوستی، اقدام به اجرای یک پویش گسترده کمکرسانی در میان اقشار کمبرخوردار کرد.
در این اقدام خداپسندانه، با مشارکت خیرین نیکاندیش، ۱۲۰ بسته معیشتی به همراه گوشت قربانی تهیه و میان ۱۲۰ خانواده تحت پوشش این خیریه توزیع شد.
به گفته دستاندرکاران این بنیاد، هدف از اجرای این طرح، شاد کردن سفره نیازمندان در روز عید قربان و زنده نگه داشتن سنت ارزشمند قربانی و همدلی اجتماعی بوده است.
مسئولان این مجموعه همچنین بر تداوم فعالیتهای حمایتی و گسترش پویشهای مردمی در مناسبتهای مختلف تأکید کردند.