معاون وزیر آموزش و پرورش از حماسه «برنو» و نقش‌آفرینی شبکه دنا در روایت رشادت مردم کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از مردم این خطه، حماسه «برنو» را نماد غیرت، شجاعت و ایستادگی ملت ایران دانست و از نقش برجسته شبکه دنا در انعکاس این حماسه ملی قدردانی کرد.

حمیدرضا خانمحمدی، با اشاره به حضور خود در میان مردم استان گفت: خدا را شاکریم که توفیق حضور در استان کهگیلویه و بویراحمد و زیارت مردم باعزت، غیور و شجاع این منطقه نصیب ما شد.

وی ادامه داد: حماسه «برنو» نشان داد مردم این سرزمین برای خاک و وطن خود ارزشی بی‌بدیل قائل هستند و حاضرند جان خود را فدا کنند، اما حتی یک وجب از خاک ایران را واگذار نکنند.

خانمحمدی با بیان اینکه این حماسه بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشته است، افزود: این حرکت ماندگار، به‌ویژه صحنه‌ای که دختر نوجوان در کنار پدر خود ایستاده و او را برای شلیک تشویق می‌کند، محصول فرهنگی ریشه‌دار در این منطقه است؛ فرهنگی آمیخته با شجاعت، غیرت، ایثار و روحیه شهادت‌طلبی که در میان مردم این دیار نهادینه شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش رسانه در تبیین این حماسه اضافه کرد: در روز‌هایی که فضای رسانه‌ای کشور با حجم گسترده اخبار مواجه بود، شبکه دنا توانست با هوشمندی، تعهد و نگاه حرفه‌ای، حماسه «برنو» را به‌درستی روایت و به یک نماد ملی تبدیل کند.

وی افزود: شبکه دنا حقیقتاً همچون کوه دنا استوار، ریشه‌دار و باصلابت عمل کرد و نشان داد رسانه بومی می‌تواند در تراز رسانه‌های اثرگذار ملی بدرخشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این شبکه با درک صحیح از رسالت رسانه‌ای خود، رشادت، غیرت و حماسه‌آفرینی مردم را به تصویر کشید و اجازه نداد این اتفاق بزرگ در هیاهوی اخبار گم شود.

خانمحمدی اضافه کرد: کاری که شبکه دنا انجام داد، یک کار رسانه‌ای معمولی نبود، بلکه یک «کارستان رسانه‌ای» بود؛ اقدامی ماندگار که باعث شد مردم سراسر کشور و حتی افکار عمومی خارج از ایران، با ابعاد این حماسه آشنا شوند.