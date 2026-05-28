به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز امیررضا طهماسب پور در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر ونشیو فان از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیرافات خونروت از تایلند به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طهماسب پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر و ضربه فنی صدرالدین تولکینبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر بایل جمال الدینوف از قرقیزستان را شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد.

پیش از این هم آرمین و علی اسماعیلی و وحید عشیری صاحب نشان طلا شده بودند و در ادامه امیررضا مهری و علی اکبر آکو در فینال به روی تشک خواهند رفت.

این رقابت ها به میزبانی ویتنام در حال پیگیریست.