تیم جهادی منادیان صلح با حضور در روستای لوشکان تاکستان، طی حرکتی سه روزه و با تکیه بر همافزایی نهادهای حمایتی، خدمات تخصصی پزشکی را به اهالی این منطقه ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در دلِ روستای لوشکانِ تاکستان، این روزها عطرِ همدلی و بویِ خدمت پیچیده است؛ جایی که تیم جهادی «منادیان صلح» به عنوان سفیران سلامت، در تلاشاند تا مرهمی بر دردهای مردم این دیار باشند.
در این گردهماییِ ایثارگرانه، ۳۵ فعال متخصص در حوزه سلامت از استانهای اصفهان، قزوین و تهران گرد هم آمدهاند تا با بهرهگیری از تخصص خود، باری از دوش مردم بردارند. این حرکتِ جهادی که ثمره همافزایی و مشارکت بنیاد برکت، بسیج جامعه پزشکی و کمیته امداد است، نمونهای موفق از اراده ملی برای ارتقای سلامت در مناطق کمتر برخوردار محسوب میشود.
خدماترسانی کاروان سلامت منادیان صلح به اهالی ۴ هزار و ۵۰۰ نفری روستای لوشکان، پس از سه روز تلاش بیوقفه، فردا به پایان میرسد. با این حال، طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این مسیرِ خدمت ادامه خواهد داشت و گروههای جهادی دیگری نیز قرار است در ماههای آینده با حضور در سایر روستاهای منطقه، کولهبارِ خدمت خود را بر زمین بگذارند.