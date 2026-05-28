از مساجد به سمت مزارع؛
گلچینی رایگان خادمیاران رضوی در روستاهای اراک
خادمیاران رضوی به صورت رایگان در برداشت گل محمدی روستاهای اراک مانند ضامنجان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برداشت گلمحمدی به منظور گلابگیری در روستاها منجمله ضامنجان در اراک ادامه دارد.
به گفته خادمیار رضوی و مسئول این برنامه، این کار از اواسط اردیبهشت شروع شده و بسته به آب و هوای منطقه ادامه دارد.
کارچانی با بیان اینکه گل محمدی در مناطق خنکتر دیرتر برداشت میشود، گفت: خادمیاران از صبح زود به باغ گل که از پیش به آنان گفته شده میآیند و با کار رایگان قدمی در مسیر خدمت برمی دارند.
او افزود: گلچینان از مساجد اراک به مزارع میروند و پس از جمع آوری گلها تبدیل به گلاب شده و برای استفاده در ایام مختلف به ویژه ایام اربعین حسینی به مشهد و کربلا ارسال میشود.
خادمیار رضوی با بیان اینکه روزانه تا ۵۰ نفر برای گل چینی همراه میشوند، افزود: از مجموع نیم هکتار وسعت باغها بیش از ۱۲۰۰ کیلو گرم گل چیده میشود که تبدیل به دو هزار و ۴۰۰ کیلو گلاب میشود.