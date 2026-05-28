به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برداشت گل‌محمدی به منظور گلابگیری در روستا‌ها منجمله ضامنجان در اراک ادامه دارد.

به گفته خادمیار رضوی و مسئول این برنامه، این کار از اواسط اردیبهشت شروع شده و بسته به آب و هوای منطقه ادامه دارد.

کارچانی با بیان اینکه گل محمدی در مناطق خنک‌تر دیرتر برداشت می‌شود، گفت: خادمیاران از صبح زود به باغ گل که از پیش به آنان گفته شده می‌آیند و با کار رایگان قدمی در مسیر خدمت برمی دارند.

او افزود: گل‌چینان از مساجد اراک به مزارع می‌روند و پس از جمع آوری گل‌ها تبدیل به گلاب شده و برای استفاده در ایام مختلف به ویژه ایام اربعین حسینی به مشهد و کربلا ارسال می‌شود.

خادمیار رضوی با بیان اینکه روزانه تا ۵۰ نفر برای گل چینی همراه می‌شوند، افزود: از مجموع نیم هکتار وسعت باغ‌ها بیش از ۱۲۰۰ کیلو گرم گل چیده می‌شود که تبدیل به دو هزار و ۴۰۰ کیلو گلاب می‌شود.