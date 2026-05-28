به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تیم فوتبال زیر ۱۸ سال «قندیل سقز» در جریان رقابت‌های لیگ مناطق کشور، با کسب یک پیروزی و دو تساوی و بدون تحمل شکست، به عنوان تیم دوم گروه خود جواز صعود به مرحله دوم این مسابقات را به دست آورد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از استان‌های زنجان، ایلام، کرمانشاه و کردستان (تیم قندیل سقز) به میزبانی باشگاه قندیل سقز و در زمین‌های چمن تختی و کاوه از تاریخ ۳ تا ۶ خرداد برگزار شد.

جوانان فوتبال‌دوست سقزی در این دوره از مسابقات با ارائه عملکردی منسجم و قابل قبول، توانستند یکی از سهمیه‌های صعود به مرحله بعد را کسب کرده و گامی مهم در مسیر رشد و توسعه فوتبال پایه استان کردستان بردارند.