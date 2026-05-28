پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال زیر ۱۸ سال «قندیل سقز» با عملکردی بدون شکست، موفق شد به مرحله دوم رقابتهای لیگ مناطق کشور صعود کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تیم فوتبال زیر ۱۸ سال «قندیل سقز» در جریان رقابتهای لیگ مناطق کشور، با کسب یک پیروزی و دو تساوی و بدون تحمل شکست، به عنوان تیم دوم گروه خود جواز صعود به مرحله دوم این مسابقات را به دست آورد.
این رقابتها با حضور تیمهایی از استانهای زنجان، ایلام، کرمانشاه و کردستان (تیم قندیل سقز) به میزبانی باشگاه قندیل سقز و در زمینهای چمن تختی و کاوه از تاریخ ۳ تا ۶ خرداد برگزار شد.
جوانان فوتبالدوست سقزی در این دوره از مسابقات با ارائه عملکردی منسجم و قابل قبول، توانستند یکی از سهمیههای صعود به مرحله بعد را کسب کرده و گامی مهم در مسیر رشد و توسعه فوتبال پایه استان کردستان بردارند.