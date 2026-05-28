کاروان خادمیاران رضوی با حضور در ندامتگاه محکومین مواد مخدر مازندران، به ۲۰۰ نفر از مددجویان خدمات پزشکی و دارویی رایگان ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در میان دیوارهای ندامتگاه، جایی که گاهی قضاوتها به فراموشی سپرده میشوند، نور مهربانی تابیده است. کاروان خادمیاران رضوی به یاری محکومین مواد مخدر مازندران شتافته است؛ تیمی از فوقتخصصها، دندانپزشکان، پزشکان عمومی، پرستاران و پیراپزشکان، بیچشمداشت و با دلی پر از مهر، پای کار آمدهاند.
حدود ۲۰۰ نفر ویزیت شدند و این خدمات ادامه دارد. داروها به صورت رایگان توزیع میشود؛ ارزش ریالی داروهای هر ویزیت، از ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان. اما بهترین مزد، آن لبخند رضایتی است که بر لبان این عزیزان نقش میبندد.
کاری برای خدا، لذتی که از هیچ دارویی شیرینتر نیست. این کاروان ماهانه در ۱۷ شهرستان مازندران، از گلوگاه تا رامسر، به یاری محرومان میشتابد؛ میراث شهید رئیسی که امروز در ۳۱ استان، نام مهربان امام رضا (ع) را بر تارک خدمتی صادقانه و ماندگار نشانده است.
گزارش از مقداد بهرامی