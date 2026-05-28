به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در راستای اجرای پویش «باانرژی ها» آیین رونمایی از کتاب «مثل برق» با حضور والدین و دانش آموزان تشکل های دانش آموزی در موکب شجره طیبه آموزش و پرورش سبزوار برگزار شد.

مریم قلعه نوی گردآورنده و نویسنده کتاب مثل برق گفت: کتاب مثل برق مجموعه راهکارهای صرفه جویی در مصرف برق توسط دانش آموزان پایه چهارم دبستان ۲۲ بهمن است.

وی افزود: در راستای پویش با انرژی ها، دلنوشته ها و نقاشی دانش آموزان در کلاس درس درباره صرفه جویی در مصرف برق جمع آوری و برای انتشار به تهران ارسال شد و به چاپ رسید.

این معلم خوش ذوق سبزواری ادامه داد: پارسال نیز کتابی را درباره صرفه جویی در مصرف آب با دلنوشته و نقاشی دانش آموزان منتشر و چاپ کردیم.