به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف محموله سنگین دخانیات قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی قروه با همکاری مأموران پلیس شهرستان بیجار و در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه کامیون ترانزیتی را در محور قروه ـ همدان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه کامیون مورد نظر را متوقف کردند و در بازرسی از آن، تعداد ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار نخ انواع سیگار و ۳ هزار و ۳۶۰ بسته توتون قلیان قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.