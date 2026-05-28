

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا صدیق پور با اشاره به رخدادهای پیش از حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت خوارک دام و طیور، اظهار داشت: عواملی مانند نگرانی سالن های پرورشی بابت تامین نهاده و خوراک باعث کاهش جوجه ریزی در واحدهای پرورشی شد و در نتیجه جوجه یک روزه تولید شده در آن دوره با کمبود مشتری مواجه شد و برخی از واحدهای مرغ مادر مجبور شدند، جوجه ها را باکمترین قیمت و حتی رایگان توزیع کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه با بیان اینکه علت کاهش نسبی مرغ در هفته های گذشته، کاهش جوجه ریزی در ابتدای فروردین بود، افزود: مرغی که در یک هفته تا ۱۰ روز گذشته وارد بازار شده، مربوط به جوجه ریزی هفته نخست فروردین بود که جوجه‌های تولیدی رایگان و یا با قیمت هزار تومان و ۲ هزارتومان عرضه می‌شد.



صدیق پور با تاکید بر اینکه نرخ فعلی مرغ متناسب با افزایش هزینه ها به ویژه چند برابر شدن قیمت نهاده ها نیست، تصریح کرد: با وجود افزایش ۵ برابری قیمت تمام شده، مرغ به نرخ واقعی خود نرسیده و جوجه یک روزه نیز چندین ماه است که با یک سوم قیمت عرضه می شود.

وی با اشاره به کاهش تولید جوجه یک روزه به دلیل افزایش هزینه ها در ماه های گذشته، از بازگشت واحدهای متوقف شده مرغ مادر به چرخه تولید خبر داد و گفت: گله‌های جوانی که به دلیل گرانی نهاده، برای مدت زمان کوتاهی تولک رفته بودند، اکنون به تولید برگشته اند و پیش بینی می شود که جوجه ریزی در خرداد به ۱۳۱ تا ۱۳۲ میلیون قطعه برسد.