بنر و تابلوهای هشداردهنده در محل لانه‌ سازی یک پرنده شکاری از گونه عقاب در بردسکن با هدف ارتقای ایمنی شهروندان و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بردسکن گفت: نصب بنر هشدار در محل لانه عقاب پس از مشاهده استقرار و لانه‌ سازی این پرنده شکاری در اراضی کشاورزی آستان قدس رضوی در نزدیکی شهر انابد صورت گرفت، منطقه‌ای که احتمال تردد کشاورزان و شهروندان در آن وجود دارد.

علی‌ اصغر حمزه‌ پور افزود: پرندگان شکاری به‌ ویژه در دوره مراقبت از جوجه‌ ها ممکن است نسبت به حضور انسان واکنش دفاعی نشان دهند. از این‌ رو نصب تابلوهای هشدار و اطلاع‌ رسانی برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی ضروری بود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و از هرگونه اقدام خودسرانه، نزدیک شدن به آشیانه یا ایجاد تنش برای این گونه ارزشمند خودداری کنند.