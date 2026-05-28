نصب بنر هشدار در محل لانه عقاب در بردسکن
بنر و تابلوهای هشداردهنده در محل لانه سازی یک پرنده شکاری از گونه عقاب در بردسکن با هدف ارتقای ایمنی شهروندان و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بردسکن گفت: نصب بنر هشدار در محل لانه عقاب پس از مشاهده استقرار و لانه سازی این پرنده شکاری در اراضی کشاورزی آستان قدس رضوی در نزدیکی شهر انابد صورت گرفت، منطقهای که احتمال تردد کشاورزان و شهروندان در آن وجود دارد.
علی اصغر حمزه پور افزود: پرندگان شکاری به ویژه در دوره مراقبت از جوجه ها ممکن است نسبت به حضور انسان واکنش دفاعی نشان دهند. از این رو نصب تابلوهای هشدار و اطلاع رسانی برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی ضروری بود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و از هرگونه اقدام خودسرانه، نزدیک شدن به آشیانه یا ایجاد تنش برای این گونه ارزشمند خودداری کنند.