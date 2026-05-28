تیمهای مهدیار بابل و شهروند جوان نور به عنوان نمایندگان مازندران، روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه در دیدار رفت مرحله نیمهنهایی لیگ برتر نونهالان کشور به مصاف رقبای خود میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاههای کشور مهدیار بابل و شهروند جوان نور در بازیهای رفت و برگشت به ترتیب با تیمهای فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان روبهرو میشوند.
بازیها دور رفت ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه برگزار میشود که تیم مهدیار بابل در ورزشگاه شهید چمران آمل میزبان فولاد هرمزگان است و شهروند جوان نور نیز در همین روز و همین روز در ورزشگاه شهید عباسعلی ناطق نوری نور از تیم فولاد خوزستان پذیرایی میکند.
دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاههای کشور نیز، روز جمعه ۲۲ خردادماه برگزار خواهد شد.
تیمهای مهدیار بابل و شهروند جوان پیش از این و برای صعود به مرحله نیمه نهایی، به ترتیب از سد تیمهای شاهین آمل و رهپویان ورزش داوین تهران گذشتند.