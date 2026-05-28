ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به خانواده‌های معظم شهدا در رودبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آیت الله فلاحتی در بدو ورود بر سر مزار شهدای گمنام شهر‌های رودبار و منجیل حضور یافت و با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ این شهیدان گرانقدر ادای احترام کرد.

وی در دیدار با خانواده شهدای وطن در رودبار و منجیل ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: شهدا با نثار خون پاک خود جان فدای وطن شدند و عزت، استقلال و آزادی را برای کشور به ارمغان آوردند.

نماینده ولی فقیه در گیلان پس از آن در منزل شهیدان والامقام ایرج حسین زاده، غلامرضا عطایی و ابوطالب بخشی حضور یافت و با خانواده هی این شهیدان والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت الله فلاحتی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی، از صبر زینبی و مجاهدت‌های والدین و خانواده‌های این شهیدان قدردانی کرد.

وی در این دیدار‌ها، خانواده‌های شهدا را چراغ راه هدایت و استوانه‌های اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: هر قدمی که برای اعتلای پرچم وطن برداشته و هر خدمتی که در نظام مقدس اسلامی انجام می‌شود، مدیون دعای خیر شما پدران و مادران شهدا و خون پاک فرزندان دلاور شماست.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه نام این شهیدان در جریده عالم به عنوان مدافعان حریم اسلام وجان فدایان وطن ثبت شده است افزود: عزت، اقتدار و استقلال امروز ایران اسلامی، وام‌دار خون پاک همین جوانانی است که بی‌نام و نشان رفتند تا نام ایران و اسلام جاودانه بماند.

شهید ایرج حسین زاده سال ۱۳۶۵ در منطقه شرهانی، شهید بسیجی غلامرضا عطایی سال ۱۳۶۶ در ماهوت و شهید بسیجی ابوطالب بخشی سال ۱۳۶۴ در اُشنویه به فیض شهادت نائل آمدند.