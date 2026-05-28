فیلمهای سینمایی «بزرگ مرد کوچک»، «شبی در میامی» و «ولایت عشق»، امروز از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بزرگ مرد کوچک» به کارگردانی «شنگ دینگ»، ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، وانگ لیهوم، لی هون و یو رونگگوانگ خواهیم دید: در پایان دورۀ کشورهای جنگجو در چین، اردوگاه اصلی نظامیان کشور وِی هدف حملۀ سپاه کشور لیان قرار گرفت. پس از نبردی شدید، آسیب زیادی به هر دو طرف وارد شد. در این جنگ فقط یک سرباز کشور لیان و یک سردار کشور وِی زنده میمانند ...
فیلم سینمایی «شبی در میامی» به کارگردانی «رجینا کینگ»، ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی کینگزلی بن ادیر، الی گوری، آلدیس هاج و لسلی اودوم جونیور خواهید دید: در دهه شصت میلادی مالکوم ایکس مبارز و مسلمان سیاه پوست آمریکایی یکی از اعضای فعال گروه ملت اسلام به رهبری الایجا محمد است که به دلایل اختلافات سیاسی قصد جدایی از این گروه را دارد و میخواهد خودش به تنهایی اندیشهها و نظراتش را رهبری کند. از طرفی دوست مشهورش کاسیوس کلی ۲۶ ساله و قهرمان بوکس جهان، به تازگی با راهنماییهای او به دین اسلام مشرف شده و قصد دارد در شب پیروزی و قهرمانیش این موضوع را همراه مالکوم، رسانهای کند. مالکوم شبی که کلی قهرمان میشود به همراه کلی و دو دوست سیاه پوست دیگرشان جیم براون قهرمان سابق راگبی و سم کوک خواننده معروف که بیشتر برای سفید پوستها میخواند، در یک خانه امن دورهم جمع میشوند تا جشن بگیرند، اما ...
«ولایت عشق»، به کارگردانی مهدی فخیم زاده، ساعت ۲۱، پخش میشود..
این فیلم به زندگی امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) پرداخته و ماجرای ورود ایشان به ایران در دوران عباسیان و اتفاقاتی که در زمان ولیعهدی ایشان تا شهادت پیش آمده را بازگو میکند و ...
فرخ نعمتی، داوود رشیدی و اکبر زنجانپور در این فیلم ایفای نقش کردهاند.