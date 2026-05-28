به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز پیکار‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، در وزن ۵۵ کیلوگرم وحید عشیری در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ هاریوم از هند را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ آدم ابوفاره از اردن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عشیری در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۱ ژیائو ژانگ از چین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عشیری در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر ۱ از سد سایمیک عسکروف از قرقیزستان گذشت و گردن آویز طلا دریافت کرد.