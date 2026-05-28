به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی این بی هنجاری دمایی در مازندران و گلستان شدیدتر است به طوری که در برخی مناطق این دو استان، دما تا ۱۵ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد..

همچنین بیشینه دمای شهر تهران فردا ۳۶ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود. دمای شهر ساری امروز ۳۲ و فردا با افزایش دمای ۱۲ درجه به حدود ۴۴ درجه سلسیوس خواهد رسید.

دمای شهر گرگان هم امروز ۳۴ درجه و روز جمعه حدود ۴۷ درجه پیش بینی می‌شود.

روز شنبه با نفوذ توده هوای خنک انتظار می‌رود در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نیمه شمالی کشور دمای هوا بطور محسوسی کاهش یابد.



