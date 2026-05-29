به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،آقایی در حاشیه بازدید از اداره کل غله استان که با حضور مدیرکل غله و هیات همراه انجام شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه اداره کل غله استان، اظهار کرد: این بازدید با هدف پیگیری مصوبات و اقدامات پیشین در زمینه وضعیت ذخیره‌سازی گندم و نحوه توزیع آرد در سطح استان انجام شده است.

فرماندار یزد با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره میزان ذخایر فعلی در سیلو‌های استان، تصریح کرد: با توجه به فصل کنونی که زمان برداشت محصول گندم در استان‌های خوزستان و فارس است، انتظار می‌رود سهمیه مناسبی برای استان یزد تخصیص یابد که بخش عمده آن به تامین نیاز‌های شهرستان یزد اختصاص خواهد یافت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش حجم ذخایر استراتژیک در ماه‌های پیش‌رو، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و پیش‌بینی‌های انجام‌شده در زمینه ظرفیت‌سازی برای ذخیره‌سازی، تدابیر لازم اتخاذ شده است تا در زمینه تامین و توزیع آرد و گندم در سطح استان هیچ‌گونه دغدغه‌ای وجود نداشته باشد و روند خدمت‌رسانی به مردم به سهولت انجام پذیرد.

در این بازدید، مدیرکل غله استان نیز گزارش مبسوطی از وضعیت موجودی سیلوها، نحوه تامین آرد نانوایی‌ها و چالش‌های پیش‌رو ارائه کرد و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را برای مدیریت بهینه توزیع، ضروری دانست.