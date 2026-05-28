۱۸ قطعه کارت سوخت اجارهای که برای قاچاق سوخت استفاده می شد در فریمان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان فریمان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی از فعالیت یکی از جایگاههای سوخت سودجو در رابطه با خرید و فروش کارت سوخت خودروها و قاچاق سوخت مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ جواد سلطانی افزود: مأموران پلیس آگاهی با کنترل نامحسوس، متهمان را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و پس از هماهنگی قضایی در بازرسی های انجام شده موفق شدند تعداد ۱۸ قطعهکارت سوخت اجارهای که برای خرید و فروش غیرقانونی بیش از ۶۶ هزار لیتر سوخت و قاچاق فرآوردههای نفتی به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال از آنها استفاده میکردند را کشف کنند
وی ادامه داد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.