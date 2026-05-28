با شروع تجاوز آمریکایی صهیونی، گشت‌های ایست و بازرسی بسیجیان پیشکسوت در ساوه عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: پیشکسوتان ایثار و شهادت ساوه در ایام و حوادث مختلف سال، مدافعان امنیت هستند.

سرهنگ رنجبر افزود: با شروع تجاوز آمریکایی صهیونی، تور‌های ایست و بازرسی بسیجیان در ۵ گلوگاه شهر ساوه مستقر شدند.

او گفت: گلوگاه ساوه به همدان یکی از نقاط حساس شهر ساوه است که توسط پیشکسوتان ایثار و شهادت در این ایام مورد رصد و پایش هدفمند قرار گرفته است.

بسیجیان پیشکسوت و یا همان رزمندگان دوران دفاع مقدس با روحیه‌ ایثار و مقاومت، با آمادگی و بصیرت مشغول برپایی ایست و بازرسی در ورودی شهر ساوه در محور قدیم ساوه همدان هستند.