فرمانده پدافند هوایی ارتش شمال کشور در آمل اعلام کرد: ۱۷ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه توسط ایران موشکباران شده و بیش از ۱۰۰ عملیات علیه موشکهای دشمن با موفقیت انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امیرسرتیپ دوم ستاد سیداحمد مهدینژاد روز پنجشنبه در یادواره شهدای هزار سنگر آمل با تبیین نقش ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: برخلاف ارتشهای جهان که حالت دیکتاتوری دارند، ارتش ایران اسلامی خود را خادم و فدای ملت و در کنار مردم میداند.
وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در اتاق فکر خود سه برآورد کلان سیاسی، اجتماعی و نظامی برای آسیب جدی به ایران داشتند، اما با شکست مفتضحانه روبهرو شدند.
فرمانده پدافند هوایی شمال کشور با اشاره به تلاش دشمن برای ترور رهبر انقلاب گفت: آنها میخواستند با ترور رهبر انقلاب، نظام سیاسی ایران را از هم بگسلند و ملت را تسلیم کنند، ولی با حضور گسترده مردم در کف خیابان، این آرزوی خود را به گور بردند.
مهدینژاد با بیان اینکه سومین و مهمترین برآورد دشمن از لحاظ نظامی بود، تصریح کرد: دشمن دست به شهادت بسیاری از فرماندهان نظامی زد، اما بلافاصله فرماندهان جدید انتخاب شدند و مقابله به مثل با موشکباران رژیم صهیونیستی تداوم یافت.