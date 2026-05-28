به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امیرسرتیپ دوم ستاد سیداحمد مهدی‌نژاد روز پنجشنبه در یادواره شهدای هزار سنگر آمل با تبیین نقش ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: برخلاف ارتش‌های جهان که حالت دیکتاتوری دارند، ارتش ایران اسلامی خود را خادم و فدای ملت و در کنار مردم می‌داند.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در اتاق فکر خود سه برآورد کلان سیاسی، اجتماعی و نظامی برای آسیب جدی به ایران داشتند، اما با شکست مفتضحانه رو‌به‌رو شدند.

فرمانده پدافند هوایی شمال کشور با اشاره به تلاش دشمن برای ترور رهبر انقلاب گفت: آن‌ها می‌خواستند با ترور رهبر انقلاب، نظام سیاسی ایران را از هم بگسلند و ملت را تسلیم کنند، ولی با حضور گسترده مردم در کف خیابان، این آرزوی خود را به گور بردند.

مهدی‌نژاد با بیان اینکه سومین و مهمترین برآورد دشمن از لحاظ نظامی بود، تصریح کرد: دشمن دست به شهادت بسیاری از فرماندهان نظامی زد، اما بلافاصله فرماندهان جدید انتخاب شدند و مقابله به مثل با موشکباران رژیم صهیونیستی تداوم یافت.