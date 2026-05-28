رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب از رسیدگی به شکایت مردم و برخورد با آلودگی کانال کوی بشیرکندی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: در پی شکایات متعدد شهروندان و دستور مقام قضایی، با اعزام کارشناسان به کوی بشیرکندی، وجود آلودگی در کانال این منطقه را تأیید و نسبت به رفع فوری آن اقدام کرد.
موسی جسور افزود: بازدید میدانی کارشناسان از کانال واقع در کوی بشیرکندی، نشاندهنده وجود آلودگیهای ناشی از روانابها، انتشار بوی تعفن و تجمع جانوران موذی است که محیط زیست و سلامت ساکنان منطقه را به خطر انداخته است.
وی اظهار کرد: این اداره ضمن ابلاغ اخطار رسمی به دستگاههای مسئول، خواستار لایروبی، پاکسازی و بهسازی فوری کانال شد.
جسور تأکید کرد که پیگیری این موضوع با قید فوریت ادامه دارد تا دغدغههای بهداشتی شهروندان مرتفع شود. وی همچنین از مشارکت مردم در گزارش تخلفات قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت که نظارت شبانهروزی بر واحدهای صنعتی و خدماتی برای شناسایی تخلفات، از اولویتهای اصلی این اداره است