فینال دو تیم استقلال تهران و پالایش نفت آبادان، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب آخرین رقابت فصل باشگاهی بسکتبال سوپر لیگ غرب اسیا، امروز دیدار فینال دو تیم استقلال تهران و پالایش نفت آبادان به صورت مستقیم پخش می شود.

شبکه ورزش از ساعت ۱۸ در جریان ر قابت‌های بسکتبال انتخابی سوپر لیگ غرب اسیا، بازی برگشت دو تیم استقلال تهران و پالایش نفت آبادان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

اگرچه هر دو تیم پیش از این با صعود به فینال، سهمیه حضور در فصل آینده سوپرلیگ غرب آسیا را دارند، اما هر دو تیم برای کسب عنوان قهرمانی و قرار گرفتن در رتبه نخست این مسابقات انگیزه‌های زیادی دارند.