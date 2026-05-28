مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان از اعزام ۲ تیم امداد و نجات به منظور ارزیابی مناطق متأثر از زمین‌لرزه در شهرستان باغملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ دهم در مقیاس امواج درونی زمین ساعت ۱۲:۵۴:۳۶ روز پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ در عمق ۱۷ کیلومتری زمین و در حوالی شهرستان باغ‌ملک به وقوع پیوست.

وی افزود: در پی وقوع این زمین‌لرزه، ۲ تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر برای ارزیابی وضعیت مناطق تحت تأثیر به منطقه اعزام شدند. بر اساس ارزیابی‌های اولیه انجام‌شده، این زمین‌لرزه خسارتی در پی نداشته است.