به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آبشار آبگرمه یکی از جاذبههای طبیعی و کمتر شناختهشدهای است که در ۲۳ کیلومتری جنوب غرب شهرستان دورود و در ۷۳ کیلومتری خرم آباد واقع شده است و در مسیر رود سزار قرار دارد.
برای رسیدن به بالای بیشه و آبشار آبگرمه که یکی از زیباترین آبشارهای استان لرستان است، باید از مسیر آبشار قطرهای که مانند باران در حال ریختن است عبور کرد، در این مسیر سنگها و صخرهها با خزه پوشیده شده است.
آب این آبشار که به پاییندست میرود، بیشه چم چیت را سیراب میکند که باعث به وجود آمدن مناظر بسیار زیبا و بکری در آن مناطق شده است.
جریان پرآب و صدای آرامشبخش آن، فضایی دلنشین را برای بازدیدکنندگان ایجاد میکند.
آبشار آبگرمه در میان مناظر سرسبز لرستان قرار دارد و فرصتی مناسب برای طبیعتگردی، عکاسی و لذت بردن از سکوت و زیباییهای طبیعی این استان است.
بازدید از آبشار آبگرمه تجربهای فراموشنشدنی از طبیعت ناب ایران را به گردشگران هدیه میدهد.