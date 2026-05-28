معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از نمایه شدن پنج نشریه علمی دانشگاه در پایگاه معتبر بینالمللی CABI خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دکتر «حمید محمدی» اظهار کرد: پنج نشریه دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس ارزیابی انجامشده، جهت نمایهسازی در پایگاههای CAB Abstracts و/یا Global Health پذیرفته شدهاند و پوشش نمایهسازی آنها از سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز خواهد شد.
دکتر محمدی اضافه کرد: این نشریات شامل، Journal of Health Sciences and Surveillance System Health Management and Information Science، International Journal of Nutrition Sciences، International Journal of Community-Based Nursing and Midwifery و مجله علوم پزشکی صدرا میباشند.
وی افزود: CABI یک سازمان بینالمللی غیرانتفاعی و از مراجع معتبر نمایهسازی و انتشار اطلاعات علمی در حوزه علوم زیستی، سلامت، تغذیه، بهداشت عمومی و علوم کاربردی است که سابقه فعالیت آن به سال ۱۹۱۳ میلادی بازمیگردد. پایگاههای CAB Abstracts و Global Health از منابع شناختهشده بینالمللی برای دسترسی پژوهشگران، دانشگاهها، سازمانهای علمی و نهادهای سیاستگذار به مقالات علمی محسوب میشوند و نمایه شدن نشریات در این پایگاهها میتواند نقش مؤثری در افزایش مشاهدهپذیری و دسترسپذیری بینالمللی مقالات ایفا کند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: در حال حاضر ۱۱ نشریه از مجموع ۲۲ نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایگاه CABI نمایه هستند و سایر نشریات دانشگاه نیز با توجه به حوزه تخصصی و سیاستهای موضوعی این پایگاه، خارج از دامنه موضوعی (Out of Scope) تشخیص داده شدهاند.