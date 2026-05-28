به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاينات گفت: ماموران پليس آگاهی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به يک دستگاه کاميونت مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بيشتر متوقف کردند.

وي گفت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کاميونت، مقدار هزار و ۴۴۰ ليتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزيع فرآورده های نفتی را که بصورت ماهرانه زير بطری های ضايعاتی جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائنات خاطرنشان کرد: در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد که متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.