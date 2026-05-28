به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دغدغه همه معاونان استاندار، بازرسان و ناظران ثبات قیمت اجناس و جلوگیری از هرگونه اخلال در تامین کالا‌های اساسی خانواده هاست .

گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بازرسی از فروشگاه‌های عرضه گوشت سفید و قرمز گفت: همانگونه که فروشندگان و عرضه کنندگان متخلف به صورت قانونی مجازات می‌شوند ، فروشندگان خوش انصاف هم دیده می‌شوند .

گودرزی افزود : هدف ما این است که دست واسطه‌ها کوتاه شود و کالا‌ها به خصوص کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده و خانواده‌ها برسد