به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دغدغه همه معاونان استاندار، بازرسان و ناظران ثبات قیمت اجناس و جلوگیری از هرگونه اخلال در تامین کالاهای اساسی خانواده هاست .
گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بازرسی از فروشگاههای عرضه گوشت سفید و قرمز گفت: همانگونه که فروشندگان و عرضه کنندگان متخلف به صورت قانونی مجازات میشوند ، فروشندگان خوش انصاف هم دیده میشوند .
گودرزی افزود : هدف ما این است که دست واسطهها کوتاه شود و کالاها به خصوص کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده و خانوادهها برسد