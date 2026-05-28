به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آستانه عید سعید غدیر خم و در قالب ویژه‌برنامه‌های فرهنگی مذهبی شهرستان خوی، میدان غدیر این شهر شاهد حماسه‌ای از جنس ارادت و ولایت‌مداری بود.

در این مراسم باشکوه که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، از نماد بصری و معنوی «واقعه غدیر» پرده‌برداری شد. این تندیس نمادین که صحنه بالا بردن دست مبارک امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) توسط پیامبر اکرم (ص) به عنوان جانشین و ولی امت اسلام را به تصویر کشیده است، با هدف تبیین جایگاه ولایت در قلب میدان غدیر خوی نصب و رونمایی گردید.

مردم متدین و ولایت‌مدار شهرستان خوی در این تجمع شبانه، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای اسلام و رهبر معظم انقلاب، با طنین شعار‌های «حیدر حیدر»، عشق و ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) ابراز داشتند.

حضور مداحان برجسته کشوری و ذکر فضایل مولی‌الموحدین (ع)، فضایی معنوی و خاص به این مراسم بخشید. این اقدام نمادین در شهرستان خوی، نشان‌دهنده عمق باور‌های مذهبی و گام مؤثری در جهت زیباسازی مبلمان شهری با رویکرد ترویج فرهنگ غدیر محسوب می‌شود.