به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اللهیار صیادمنش وینگر ایرانی تیم فوتبال وسترلو بلژیک با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از جدایی اش از این باشگاه خبر داد.

صیادمنش در متن خداحافظی خود از وسترلو نوشت: «فصل دیگری از زندگی من به پایان رسیده است. فصلی که همیشه قدردان آن خواهم بود. سپاسگزارم برای ۲.۵ سال حضورم در وسترلو»

صیادمنش ۲۴ ساله در مجموع ۸۴ بازی برای وسترلو انجام داد و آمار ۱۴ گل و ۱۳ پاس گل را به ثبت رساند.

صیادمنش سابقه بازی در تیم‌های فنرباغچه و زوریا لوهانسک را نیز در کارنامه دارد.