افزایش دما و رطوبت، باغ‌های انگور شهرستان ملایر را در معرض تهدید سفیدک سطحی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر با اشاره به تغییرات ناگهانی اقلیمی و افزایش هم‌زمان دما و رطوبت در روز‌های اخیر، نسبت به شیوع گسترده بیماری سفیدک در باغ‌های انگور این شهرستان هشدار جدی داد.

روح‌الله کریمی از باغداران درخواست کرد تا بلافاصله و پیش از مشاهده اولین علائم بیماری، اقدامات پیشگیرانه و سم‌پاشی اصولی را در دستور کار قرار دهند.

او با تحلیل شرایط اقلیمی فصل جاری گفت: اگرچه امسال از نظر میزان بارندگی‌ها وضعیت مطلوبی داشتیم، اما کاهش دمای هوا در ابتدای فصل رشد، موجب تاخیر در رویش محصولات باغی به‌ویژه انگور شد.

رئیس پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر افزود: در مقابل، طی روز‌های اخیر با افزایش محسوس دما و تداوم رطوبت نسبی بالا، محیط مناسبی برای فعال‌شدن عامل بیماری سفیدک سطحی فراهم شده است.

کریمی با تاکید بر اینکه این بیماری در صورت غفلت می‌تواند خسارت قابل توجهی به کیفیت و کمیت محصول وارد کندافزود: باغداران باید اصل پیشگیری را جایگزین انتظار برای بروز علائم بیماری کنند، حتی اگر در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از لکه‌های سفید آردی روی برگ‌ها و خوشه‌ها دیده نمی‌شود، ضروری است با استفاده از گوگرد قابل تعلیق در آب یا قارچ‌کش اختصاصی «توپاس» نسبت به کنترل پیشگیرانه اقدام شود.

او همچنین آفت "تریپس" را از دیگر تهدید باغ‌های انگور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زمان طلایی برای مبارزه با این آفت مکنده است و در صورت عدم کنترل به موقع، تریپس جمعیت خود را به سرعت افزایش داده و بخش عمده‌ای از تاک‌ها را آلوده خواهد کرد.

باغداران باید با کاربرد ترکیبی از حشره‌کش‌های تماسی و سیستمیک، عملیات سم‌پاشی مؤثر را انجام دهند تا از رشد بی‌رویه جمعیت آفت جلوگیری شود.

سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تُن انگور و بیش از ۵۰ هزار تُن کشمش در جهان شهر ملایر تولید و صادر می‌شود.