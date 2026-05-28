پخش زنده
امروز: -
خبر شهادت سه تن از نیرویهای نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز به خانواده هایشان ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز شامگاه چهارشنبه با حضور در منازل شهیدان قدرت زرنگاری، عباس اسلامیو عبدالرضا گلزاری که در روزهای اخیر در تنگه هرمز به شهادت رسیدند، را به خانوادههای آنان تبریک و تسلیت گفت.
بیشتر بخوانید؛ حمله آمریکا به شناورهای تجاری و صیادی
وی با اشاره به جایگاه راهبردی این آبراه بینالمللی افزود: تنگه هرمز که امروز همه جهان اسلام چشم امید به جبهه مقاومت در آن دارد، نقطه پیروزی ایران اسلامی است.