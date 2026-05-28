حجتالاسلام والمسلمین ملانوری با صدور پیامی از خدمات «عبدالله الوندی» خیر ایلامی که در راستای تجهیز و فرشینه کردن مساجد استان ایلام اقدامات متعددی داشته است؛ تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز دهه امامت و ولایت طی مراسمی که با حضور مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ایلام؛ مسئولان محلی، نمازگزاران و اهالی روستای چشمه شیرین در شهرستان بدره به منظور فرشینه کردن مسجد الزهرا (س) در این روستا برگزار شد؛ از خیر و بانی این اقدام ارزشمند «عبدالله الوندی» تجلیل شد.
در این راستا حجتالاسلام والمسلمین «علی ملانوری» مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور؛ پیامی در تقدیر از فعالیتهای این خیر مسجدی به شرح ذیل صادر کرد:
خدمت به خانه خدا توفیقی است که خداوند متعال نصیب بندگان برگزیده خود می گرداند آنان که با قلبی آکنده از ایمان و سخاوت گام در راه آبادانی مساجد نهاده و نور امید در دل های مومنان روشن می سازند.
اقدامات ارزشمند خیر خواهانه جنابعالی که جلوه ای از روح بلند و تعهد ایمانی شماست شایسته تقدیر و سپاس است بی تردید پاداش این اتفاق ماندگار در نزد پروردگار متعال محفوظ بوده و دعای خیر نمازگزاران و خادمان مساجد بدرقه راه زندگی شما خواهد بود.
امید است با عنایت حضرت حق و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در مسیر خیر و خدمت به اعتلای فرهنگ دینی موفق و موید باشید.
علی ملانوری
مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
تاکنون به همت خیر مسجدی «عبدالله الوندی» تعداد ۲۶ مسجد در استان ایلام تجهیز و فرشینه شدهاند.