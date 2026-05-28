معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه تنگه هرمز نمیتواند منشاء ناامنی برای ایران باشد، گفت: قدرت هایی که از این گذرگاه علیه امنیت کشور ساحلی استفاده کردهاند باید پاسخگو باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از مسکو، آقای باقری در چهاردهمین اجلاس بینالمللی مقامات عالی امنیتی جهان در مسکو همچنین گفت: بدون تردید عقربهی زمان به عقب برنمیگردد و ملّتها و سرزمینهای منطقه، دیگر سپر پایگاههای آمریکایی نخواهند بود.
وی گفت: امروز غرب آسیا و بویژه منطقه خلیج فارس، نیازمند یک «معادله جدید امنیتی» است، که بتواند ریشههای این بحران را بخشکاند و از بازتولید جنگ و بیثباتی جلوگیری کند.
علی باقریکنی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که با تقویت همکاریها و توجه همزمان به امنیت و توسعه، میتوان منافع مشروع همه کشورها را تأمین و نظمی جدید و عادلانه را پیریزی کرد که مبتنی بر اصول امنیت درونزا، تقسیمناپذیر، و فارغ از نیروهای غیربومی و فرامنطقهای باشد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران پیرو دکترین امام خامنهای شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر سه اصل «وحدت، استقلال، و مقاومت» به دنبال ایجاد نظمی عادلانه است که هژمونی و سلطهطلبی را نفی میکند و اعتماد و همکاری را تقویت میکند.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در مسیر ایجاد چنین نظمی، با همه کشورهای مسئولیتپذیر منطقه، وارد گفتوگویی سازنده و همکاری پایدار شود.