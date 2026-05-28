به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال کشور برای بازدید از محل اردوی تیم ملی نوجوانان زیر ۱۸سال پسر وارد ارومیه شد.

تقوی به همراه سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان، شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، بهنام صاحبی رئیس هیات والیبال استان در سالن ۶۰۰۰نفری غدیر حضور یافت و شاهد تمرینات آماده سازی شاگردان عبدالرضا علیزاده بودند.