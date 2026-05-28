️ حسام زیدان خبرنگار سابق شبکه تلویزیونی العالم در سوریه، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صیدا در جنوب لبنان، به شهادت رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهید حسام زیدان از سال ۲۰۰۹ تا زمان تغییر حکومت اسد به عنوان خبرنگار دفتر تلویزیون العالم در سوریه فعالیت داشت.
شهید زیدان خبرنگار العالم، در طول سال ۲۰۱۱ نبردهای دیرالزور، حماه و حلب را پوشش میداد و پس از سقوط حکومت قبلی در سوریه نیز، به عنوان سردبیر خبر برای تلویزیون العالم در تهران کار میکرد.
همچنین پسر شهید حسام زیدان، در این حمله رژیم صهیونیستی مجروح شده و در بخش مراقبتهای ویژه بستری است.